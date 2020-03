Rodrigo González revela que Karen Schwarz no pudo sustentar denuncia en su contra

Karen Schwarz denunció a Rodrigo González por ejercer “violencia contra la mujer”. A través de sus historias de Instagram, ‘Peluchín’ reveló que la audiencia se llevó a cabo porque la esposa de Ezio Oliva no presento las pruebas pertinentes en la audiencia.

“Hoy no se llevó a cabo la audiencia porque la señora no presentó los medios probatorios pertinentes en la audiencia… no pudo sustentar legalmente sus medidas de protección”, escribió Rodrigo González en Instagram.

Como se recuerda, el enfrentamiento entre Karen Schwarz y Rodrigo González inició luego de que ‘Peluchín’ publicará una imagen donde aparece su hija con el rostro tapado. “Con mi hija no te metas. Y te lo digo de verdad. Es una menor de edad y es mi hija”, dijo furiosa en un video.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO