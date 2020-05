Romina Gachoy habla claro y niega haberse interpuesto entre Angie Jibaja y sus hijos

Tras las suplicas de Angie Jibaja en Instagram para hablar con sus hijos, Romina Gachoy aclaró que la modelo "puede habalr con ellos cuando quiera". En una reciente entrevista, la esposa de Jean Paul Santa María aseguró que jamás de interpondría entre la popular ' chica de los tatuajes' y sus hijos.

"Ella tiene el número de Janko (su hijo) y puede hablar con él cuando quiera, yo misma me he encargado de que se pueda generar esa comunicación directa y que tengan total libertad. Jamás vamos a impedir un vínculo de ellos con su madre", declaró Romina Gachoy a Trome.

No obstante, aclaró que no tiene nada que habalr con la modelo. "Conmigo no tiene nada que hablar, en algún momento fui muy buena onda con ella y se intentó tener una relación saludable por los chicos, pero luego salió hablando mal de nosotros, así que ya se cerró esa posibilidad. Nuestra prioridad es cuidar la paz de nuestro hogar y vivir sin conflictos", agregó.

Hijos de Jean Paul Santa María

Asimismo, sobre su relación con los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Sanata María, señaló: "Queremos que crezcan en un ambiente de tranquilidad porque se lo merecen. Ellos están muy bien, vienen logrando cosas maravillosas acá en casa y de las cuales nos sentimos muy felices y orgullosos. Son unos solcitos".

