Romina Gachoy rompe su silencio y habla de los hijos de Angie Jibaja: "Sacan la mejor versión de mi"

Luego de que Angie Jibaja perdiera la custodia de sus hijos, estos se fueron a vivir con Jean Paul Santa María y su nueva familia. A través de su cuenta de Instagram, Romina Gachoy habló por primera vez sobre su relación con los hijos de la 'chica de los tatuajes'.

"¿Cómo cambió tu vida con dos pequeños más en casa? Yo tengo solo uno y me vuelvo loca", preguntó una seguidora. A lo que Romina Gachoy respondió: "¡Cambio mucho! Me hacen sacar la mejor versión de mi misma. Muchas veces no sabemos que tanto podemos estar a la altura de algo si no lo atravesamos. Con mucho amor y empatía se pueden lograr cosas maravillosas".

Asimismo, Romina Gachoy contó cómo pasa la cuarentena al lado de los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María. "Comparto tiempo en familia, hago negocios desde casa, me ejercito, hacemos juegos, cocinamos juntos, hacemos clases de artes marciales, estudiamos, miramos pelis, dibujamos, hacemos manualidades, etc.", reveló.

Romina Gachoy y Angie Jibaja

Romina Gachoy también fue consultada por Angie Jibaja, quien pidió comunicarse con sus hijos. "La venimos llamando hace días, pero al parecer cambió su número. Avísenle para que se comunique al número de Janko", escribió la esposa de Jean Paul Santa María.

