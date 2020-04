Rosario Sasieta llama "sujeto rastrero" a Patricio Parodi y pide que sea retirado de la televisión

¡Enciende polémica! Luego que la exministra de la mujer Ana Jara, critique duramente el video TikTok grabado por los chicos realitys, y posteriormente Patricio Parodi salga a defenderse, la abogada Rosario Sasieta se pronunció a través de sus redes sociales para apoyar a la exgobernante.

"Quería Ana Jara, mi abrazo solidario frente a sujetos rastreros cuyos valores han desaparecido. Ni nombrarlos... Mil cariños para ti. Ya nos vemos Anita", expresó firmemente en su cuenta de Twitter.

Asimismo, no satisfecha con el comentario, Sasieta aseguró que la presencia del modelo Parodi en televisión, es un “mal ejemplo” para todos los jóvenes quienes lo siguen: “Espero que sea separado del programa reality por ser un mal referente para la niñez y juventud peruana”, sentenció segura.

Por favor, NO normalicemos la violencia contra la mujer!!

Esto no tiene nada de gracioso, ¿qué le pasa a este señor?

Las personas, sobre todo jóvenes que siguen a estos personajes de farándula deben saber que esto NO sólo es una falta de respeto, es AGRESIÓN y deben rechazarla