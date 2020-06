Salim Vera tilda de "hipócritas" y "doble cara" a peruanos por unirse al 'Blackout Tuesday'

Como muestra de apoyo a las protestas por la muerte de George Floyd, varios artistas y personas se unieron a la campaña 'Blackout Tuesday' (Martes de apagón), que se desarrolla este 2 de junio, compartiendo una imagen en negro a través de Instagram. El cantante peruano, Salim Vera, criticó duramente a los peruanos que se sumaron a esta protesta virtual.

"Yo que pensé que el Instagram se había jodido, jajajajaja. Te cuento que aquí en el Perú, en tu propia casa, todos los días hay un racismo y un clasismo de la p********, aumentale a eso, las muertes innecesarias de mujeres", escribió Salim Vera en instagram, quien compartió una imagen blanca en contraposición al 'Blackout Tuesday'.

Asimismo, agregó: "No me vengas con tu basura doble cara, de que porque murió una persona a 3000 kilómetros de aquí, ahora eres 'antirracista' y vas a colgar una imagen negra para que todos vean lo solidari@ y 'cool' que eres, para que todos vean lo 'empatic@' que eres, ay si, ay si. (...) No quieras subirte a un coche que no es el tuyo".

