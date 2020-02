Samahara Lobatón confirmó parálisis facial con este mensaje en Instagram

Tras varios rumores sobre la salud de Samahara Lobatón, la jovencita decidió hablar al respecto para confirmar que sufrió de parálisis facial leve por lo que fue internada de emergencia a la clínica San Gabriel.

VEA TAMBIÉN: Recuerdan la pelea que tuvieron las hijas de Melissa Klug en televisión

A través de dicha red social, la segunda hija de la “Blanca de Chucuito” respondió a una usuaria que resaltó que con la salud no se juega.

Instagram

“Tengo migraña neural después de 7 días me he levantado de mi cama y sí, tengo paralisis facial leve. Médicamente se dice de media cruz. No puedo sonreír por completo y levantar una ceja. La mitad de mi cara no la siento y cada vez que me duele la cabeza, me duele la cara”, escribió.