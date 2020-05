¿Para su madre? Samahara Lobatón envía polémico mensaje: "Me alejaré de quien sea necesario"

Samahara Lobatón se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, tras realizar una polémica publicación en sus redes sociales, que muchos de sus seguidores interpretaron como una indirecta para su madre, Melissa Klug, luego de todos los problemas mediáticos que han tenido.

Samahara Lobatón en Instagram

La rebelde joven y exchica reality utilizó su cuenta de Instagram, para compartir un mensaje sobre sus sueños y bienestar emocional, pero que sin embargo, fue interpretado de una manera distinta por los internautas.

“Me preocuparé por mi bienestar emocional y me alejaré de quien sea necesario. Me enfocaré en mis sueños, en los planes de Dios para mi vida y en todo lo bonito que ha de venir”, se lee en dicho mensaje compartido por Samahara Lobatón.

Sus fanáticos en Instagram interpretaron como una indirecta para Melissa Klug este mensaje, pues en su mensaje se lee que ella se alejará de quien sea para su bienestar. Como se recuerda, ella terminó yéndose de su casa debido a que, según Samahara Lobatón, era lo mejor para su crecimiento personal.