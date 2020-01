¿Samahara Lobatón está embarazada? Hija de Melissa Klug responde tras rumores

Samahara Lobatón usó su cuenta de Instagram para descartar rumores de embarazo. La hija de Melissa Klug, de 18 años, encendió las alarmas al publicar varias fotografías suyas en bikini, donde deja ver una oscura línea en el vientre.

“Están que comentan mucho sobre la rayita de mi estómago, siempre lo he tenido, hace años que la tengo, desde que tengo uso de razón la tengo No estoy embarazada, no, no, no. No se preocupen, no es algo tampoco para ocultarlo”, señaló Samahara Lobatón en Instagram.

Asimismo, aclaró que aún es muy joven para pensar en hijos. “Igual soy muy chibola todavía y tengo muchos planes y metas por cumplir, no se alarmen. Si tengo algo que contarles se las voy a contar. En este momento es un no rotundo”, agregó Samahara Lobatón.

¿Qué es esa línea?

Cabe señalar que la línea alba suele surgir hacia el cuarto mes de embarazo. En verdad, se trata de una línea que ya se encuentra ahí antes del embarazo, sin embargo, debido a su color es casi imperceptible. Los cambios hormonales que conlleva el embarazo la oscurecen haciéndola visible.

