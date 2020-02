Samahara Lobatón comparte curioso mensaje luego de ruptura con su novio y audios de Melissa Klug

Samahara Lobatón compartió en las historias de su Instagram un mensaje, luego de que estalle la polémica por los reveladores audios de su madre Melissa Klug. Además a esto se le suma la ruptura con su novio.

Como se supo, hace poco el ex novio de la ‘influencer’ comento en sus redes sociales, lo siguiente: “Si me preguntan por qué borro las fotos con Samahara es porque ella y yo no estamos”, escribió.

Casi al mismo tiempo, surgió la polémica a causa de los reveladores audios de su madre, Melissa Klug, en los cuales ella quedaría expuesta como una empresaria a la cual no le importa el cuidado de sus hijos.

Luego de todos estos acontecimientos, Samahara Lobatón se pronunció: “Acompáñala ‘bro’, no te cuesta nada. Acompáñala, sea de mañana, tarde y noche. Acompáñala aunque ella te diga que no, en el fondo si quiere pero te dice eso para no molestarte. Ella camina mirando a todos lados con miedo. Acompáñala sea tu amiga, tu hermana, tu novia, una conocida y desconocida. No te cuesta nada. A ellas les cuesta la vida, si no las cuidamos nosotros, no las va a cuidar nadie”, se lee en el texto.