Samahara Lobatón causa preocupación entre sus seguidores por su estado de salud

Samahara Lobatón Klug preocupó a sus seguidores de Instagram, quienes la llenaron de mensajes expresando su angustia, ya que en los recientes videos publicados en los Stories de la excombatiente se le escuchaba como si estuviera resfriada.

Vía Instagram. Ante esto, la hija de Melissa Klug no dejó pasar el momento y publicó otro video para aclarar que no estaba enferma, sino que producto de la humedad, característica de Lima, estaba experimentando síntomas de alergia, los cuales suelen ser habituales en ella en esta época del año.

“Estoy viendo que me preguntan si es que estoy con gripe o estoy enferma y no, tengo bastantes alergias y en las mañanas más, sobre todo. Cada vez que me levanto como que la humedad me afecta bastante”, dijo la joven influencer.

