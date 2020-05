Samahara Lobatón revela cómo reaccionaron Melissa Klug y Abel Lobatón al saber de su embarazo

Samahara Lobatón utilizó su cuenta de Instagram para contar detalles sobre su embarazo. La hija de Melissa Klug reveló que ya tiene más de 4 meses de embarazo y contó que las primeras en enterarse que estaba esperando un hijo fueron sus tres hermanas y una tía a la que le tiene confianza. Asimismo, narró cómo reaccionaron sus papás al saber que estaba embarazada.

"Obviamente no esperaba que tuvieran la mejor reacción del mundo, pero -como ya lo he dicho- yo vivo sola hace un año, me mantengo sola y no esperaba tampoco que me gritaran o cosas así. Mi papá lo tomó bien. No lo tomó como esperé. Esperaba que me gritará o algo así, él lo tomó super bien", contó Samahara Lobatón.

Asimismo, contó cómo se enteró que estaba embarazada. "Me enteré mucho después cuando ya tenia ocho semanas. (...) Obviamente en ese momento yo estaba súper asustada porque a mi me dieron la ecografía. Llegue a mi casa y se lo mostré a Youna. Estabamos asustados, no sabíamos como reaccionar", agregó Smahara Lobatón.

