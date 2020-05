Samahara Lobatón saca las garras por su relación: "La gente es tan infeliz que solo sirve para criticar"

Samahara lobatón no soportó las críticas y utilizó sus redes sociales para responder a quienes cuestionan el cariño de su novio. Todo esto, luego de que la ex chica reality le dedicara un romántico video a Youna por su cumpleaños y él le respondiera "gracias".

"Qué lastima que solo te respondió un 'gracias'", comentó una fan. A lo que Samahara Lobatón respondió: "Dejamos de exponer nuestra relación por algo y es porque la gente es tan infeliz y no tiene una vida que solo sirven para criticar, o sea para para ustedes nada está bien. Dejen de criticar y sean felices. Se amargan la vida por las puras".

Pero eso no fue todo, incluso compararon a su novio con Camilo. "Camilito, hijo mío. enséñale a su flaco de Sam, a cómo ser un poquito más amoroso con ella", comentaron. "Si estuviera con Camilo, me vuelvo loca, jaja. Me gusta ser cariñosa y que lo sean conmigo pero sin tanto miel", respondió Samahara Lobatón, quien convive con su pareja hace un año.

La respuesta de Youna

