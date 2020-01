Sandra Muente se compromete con su pareja, más de 20 años mayor que ella

Para el amor no hay edad. Sandra Muente anunció su compromiso con el músico Ricardo Núñez, casi 25 años mayor que ella, a través de sus diversas redes sociales.

“Nos vamos a casar. Anoche, fue la noche más bonita de toda mi vida. Yo no sabía que esto existía así. Soñaba pues, como sueña uno con las cosas lindas que uno lee en los libros o ve en las películas. Pero no sabía que me iba a pasar a mi. Muchas veces pensé que no”, escribió al inicio de su extenso mensaje.

La cantante de 28 años contó detalles de cómo se dio esta propuesta matrimonial realizada en una casa de playa en Vichayito, en la ciudad piurana de Máncora.

“Cenamos sushi y conversamos de lo hermosos que han sido estos casi 5 años juntos. Cinco años en los que hemos construido un edificio de amor sólido y bonito que ha sabido mantenerse de pie contra mil tormentas que han querido ponerse en nuestro camino (...) Y yo pensé que ahí quedaba la cosa. Me abrazó, me dió un beso hermoso, y nos quedamos mirándonos como tontos un rato largo. Después llegó el postre que era en realidad un anillo hermoso que hizo que yo casi salte hasta el techo. ¡¿QUE HAZ HECHO GORDO?! (Dice el que le dije por que del shock no me acuerdo)”, agregó.

Al final, Sandra Muente dejó una pequeña reflexión y aseguró que más adelante dará más detalles de este momento especial en su vida.