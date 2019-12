Scorsese es troleado por su hija que le dio regalo envuelto con dibujos de Marvel por Navidad

A comienzos de octubre, en medio de la promoción de "El Irlandés", el director Martin Scorsese dijo que las películas de superhéroes y en particular las de Marvel "no eran cine".

"No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine", dijo en entrevista con la revista Empire.

"Honestamente, lo más cercano que puedo pensar a ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos", agregó.

Las declaraciones del director de "Taxi Driver" causaron polémica en el mundo del cine. Mientras algunos lo criticaban por sus dichos, otros en cambio lo defendían y le encontraban razón.

Pero seguramente el "golpe bajó" que nunca vio venir fue el que recibió desde su propia familia. Esto porque su hija se burló de él envolviendo los regalos de Navidad en papel con dibujos de Marvel.

"Miren con qué estoy envolviendo los regalos de mi padre", escribió Francesca Scorsese en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que se ve pliegos de papel de Iron Man, Hulk y Capitán América.

lol Scorsese's daughter wrapped her gift to her dad in marvel comics themed wrapper pic.twitter.com/blVCg3EYdF

? ?ari (@cumberblanchett) 25 de diciembre de 2019