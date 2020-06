Sergio Galliani saca cara por Andrés Wiese y critica a Mayra Couto por denuncia

Opiniones divididas. Varios artistas se han pronunciado en redes sociales para mostrar su apoyo ya sea a Mayra Couto como Andrés Wiese. A través de su cuenta de Facebook, Sergio Galliani no dudó en mostrar su apoyo al popular 'Ricolás' y calificó de "exageradas" las acusaciones de su excompañera de grabación.

"Nachito, defiende a Ricolás", comentó un seguidor. A lo que Sergio Galliani respondió: "Recién me he enterado de esta vaina pero no hay nada que defender, los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente la gusta exagerar, habla mal sin medir consecuencias... va a salir parado como buena persona que es".

Al igual que Sergio Galliani, Yvonne Frayssinet, Carolina Cano, Adolfo Chuiman y Efraín Aguilar, han mostrado su apoyo a Andrés Wiese. Por su parte, Mónica Sánchez, Karina Calmet y Magdyel Ugaz se mostraron a favor de Mayra Couto.

No se pronuncian

Otros excompañeros de grabación prefirieron no manifestarse al respecto, es el caso de Erick Elera, Nataniel Sánchez y Tatiana Astengo. "Queridos amantes del morbo, paso por aquí para recordarles que existe el WhatsApp y que para ustedes “morbocillos”no es relevante lo que yo sienta o deje de sentir", señaló al última.

