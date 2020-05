Sheyla Rojas estalla contra usuario que le dijo: "Pareces Barbie... toda de plástico"

Sheyla Rojas no se quedó callada y respondió fuerte a un usuario de Instagram que la criticó por sus cirugías. La ex chica reality llamó la atención por su último cambio de look, con el cabello totalmente rubio, e incluso algunos usuarios la compararon con Susy Díaz.

"Pareces Barbie... Toda de plástico, pero si así eres feliz. ¿Los pechos grandes te hacen más inteligente o más bonita?”, le preguntó un usuario. A lo que Sheyla Rojas respondió: "Cuando tengas los hue*** de poner tu foto, te respondo”.

La fotografía generó todo tipo de comentarios. "Te has vuelto adicta a la cirugías. Te veías mejor antes", "se te veía mejor como estabas antes, más natural... ahora se te ve muy artificial", "omg, la hija de Susy Diaz, con la diferencia que Susy es carismática", comentaron en Instagram.

Etiqueta a J Balvin

Lo que si no pasó desapercibido es que la rubia etiqueto al cantante J Balvin, justo a la altura de su busto. "Tratando de llamar la atención de J Balvin", "¿y por qué etiquetas a J Balvin? ¿Acaso está en esa foto?", "tantos esfuerzos para llamar la atención de J Balvin", fueron algunos de los comentarios.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO