Sheyla Rojas 'explota': "Me zurro en los comentarios negativos. ¡Yo soy una mamacita!"

A través de un programa de espectáculos, la expareja de Antonio Pavón, Sheyla Rojas, decidió poner un alto a todos los ‘haters’ que la critican por sus diversos retoques y cambios físicos. De esta manera, la popular ‘Shey Shey’, aseguró no afectarle, ya que tiene en claro que es una mujer hermosa.

“Es algo que yo siempre he aprendido, la personalidad que yo tengo, mucha gente puede decir mil cosas, está en la mente de cada uno hacer caso o no. Yo la verdad obviamente me zurro en los comentarios negativos. Yo sé que soy una mamacita. Son esas mismas personas que critican, es porque no están contentos consigo mismos”, señaló Sheyla.

Como se recuerda, la excombatiente es relacionada con la muñeca ‘Barbie’ debido a su gran parecido físico. Sin embargo, muchos cibernautas la critican llamándola ‘Barbie plástica’, un adjetivo despectivo con la intención de molestarla.

