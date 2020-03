Sheyla Rojas tiene nuevo pretendiente, ¿será con rapero millonario?

Sheyla Rojas nuevamente está dando una oportunidad al amor al señalar que está viviendo un momento de felicidad con un misterioso galán, cuyo identidad prefirió mantener en secreto con el fin de que todo fluya.

Además, la rubia chiclayana evitó confirmar si se trataba del rapero millonario 'Mo limit Paris', con quien se divirtió en una discoteca durante su viaje a Europa.

“Sí, estoy entusiasmada y contenta, creo que estoy en una etapa en la cual ya no me impresionan, no me emociono tan rápido”, expresó la exchica reality.

Asimismo precisó que gritará su amor a los cuatro vientos cuando la persona que quiera conquistarla, haga méritos para ello. “La persona que realmente aguante todo lo que estoy viviendo en esta etapa merece que le abra mi corazón, no es fácil. Yo cuido mucho mi vida personal, ya no me expongo mucho en las redes sociales”, puntualizó.