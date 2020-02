¿Lo reconoció? Sheyla Rojas se pronunció sobre posible aumento de busto

Sheyla Rojas no guardó silencio ante los rumores de que se habría aumentado el busto, luego de que cibernautas deslizaran la posiblidad por sus recientes fotografías en redes sociales.

En un programa radial, la chiclayana precisó que sí se realizó una operación, pero que fue hace un tiempo y no recientemente como se viene especulando.

“Voy a aclarar ese tema. Yo me operé hace bastante tiempo, ya casi un año, y dijeron (en las redes) que me había operado recién. En realidad no tengo tanta ‘pechonalidad’, soy flaquita. Lo que pasa es que recién me fui a Chiclayo y estando allá es imposible dejar de comer, me subo de peso y obviamente se me desborda todo, pero ya bajé”, comentó.