Sheyla Rojas se pronuncia tras impactar a empresario árabe con su belleza

¡Impactado! Así quedó Yaqoob Mubarak, el empresario árabe que se ganó el corazón de los peruanos con su ayuda humanitaria, luego de ver algunas fotos de Sheyla Rojas. De inmediato, los haters de la excombatiente no dudaron en relacionarlo con él, incluso, hasta con un joyero mexicano llamado “El rey de los diamantes”.

Ante esto, la popular “Shey Shey” fue consultada al respecto, desmintiendo cualquier relación con los empresarios mencionados antes. También reveló que ha aprendido a manejar este tipo de rumores, aunque hay ocasiones en las que le juega en contra.

“No es novedad porque me relacionan y me inventan romances con personas que ni conozco y que ni siquiera pasa nada. Yo aprendo a tomarlo de la mejor manera. A veces sí es complicado porque la gente se queda con eso de que yo tengo relación con tal persona y no es fácil, porque nosotros estamos en un país machista y a veces esos comentarios me han jugado en contra por supuesto”, dijo para diario Correo.