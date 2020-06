Shirley Arica tras filtración de video de Jossmery Toledo: "Nunca me tomé fotos íntimas con nadie"

Al parecer, Jossmery Toledo no es la única que viene atravesando problemas a causa de la filtración imágenes privadas. Shirley Arica también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la difusión de supuestas fotografías íntimas suyas, aunque a diferencia de la expolicía, aseguró no ser la protagonista de dicho material.

"Solo para aclarar que las fotos que vienen circulando de mi supuesto yo no son de ahora. Eso lo vienen haciendo hace mucho y yo en su momento expliqué que no era yo. Así que por favor dedíquense a trabajar u ocupar su tiempo en cosas útiles y no andar inventando hue*****. Nunca envié y nunca me tomé ninguna foto íntima con ninguna pareja no nada por el estilo", escribió Shirley Arica en Instagram.

Como se sabe, este fin de semana, la expolicía Jossmery Toledo denunció la filtración de imágenes íntimas suyas en redes sociales y culpó a su expareja, un miembro de la Policía Nacional, de ser el culpable. "No me arrepiento, no tengo de qué, Todas las personas tienen el derecho de vivir su sexualidad como mejor les plazca, lo que está mal es traicionar la confianza de alguien", aseguró.

