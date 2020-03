Shirley Arica niega estar perjudicando a Jean Deza: "Jamás dañaría a alguien que quiero"

Jean Deza fue suspendido por cinco días sin goce de haber tras su último ampay con Shirley Arica debido a sus constantes indisciplinas. En una reciente entrevista, Shirley Arica negó haber “sembrado” al futbolista y aseguró que jamás le haría daño a su carrera.

VEA TAMBIÉN: Expareja de Jean Deza arremete contra futbolista tras cuarto ampay con Shirley Arica

“Nadie perjudica ni obliga a nadie. Sí, nos fuimos un fin de semana a estar juntos y no tiene nada de malo. Él no tenía entrenamiento ni ninguna obligación al día siguiente, está haciendo las cosas bien después del último ‘ampay’ y soy testigo de eso”, declaró Shirley Arica a Trome.

VEA TAMBIÉN: Separan a Jean Deza de Alianza Lima por constantes indisciplinas

Asimismo, prefirió no comentar sobre su separación de Alianza Lima, aunque negó estarlo perjudicando. “Solo te puedo decir que jamás dañaría a alguien que quiero. No gano nada con esto, al contrario, de la paz y tranquilidad que teníamos ahora ya no queda nada y para ninguna persona eso es bonito#, agregó Shirley Arica.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO