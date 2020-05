Shirley Arica tras ser condenada: ''No estoy bien ni psicológicamente ni anímicamente''

Shirley Arica rompió su silencio en exclusiva tras su detención por incumplir la cuarentena y haber participado en una fiesta.

Reconoció que no debió estar en esa casa pero resaltó que los medios no saben lo que exactamente ha pasado. ''No estoy bien ni psicológicamente ni anímicamente'', dijo.

