Shirley Cherres presume sus curvas en Instagram tras bajar 12 kilos con manga gástrica

Al igual que muchos famosos, la archienemiga de Anelhí Arias Barahona y exporrista del Sport Boys, Shirley Cherres, no lo dudó dos veces y decidió someterse a la conocida y “mágica” ‘manga gástrica’, para bajar los kilos de más y lucirse más atractiva que nunca.

“Cuando te amas, haces todo para sentirte bien, por fuera y sana por dentro, ya bajamos 12 kg, aún falta un poco más, Gracias a los Profesionales q se encargaron de plasmar una buena estética dental, La Clínica de Laser q hace q mi piel este muy tersa”, escribió Shirley Cherres.

Envía mensaje a sus archienemigos

La también exmodelo, emocionada, confesó que bajar de peso no le fue nada fácil, sin embargo, expresó estar feliz con los resultados. Asimismo, decidió enviarles un contundente mensaje a sus detractores: “No fue nada fácil, la idea es ver un antes y un después, créanme que me siento contenta de cómo me veo, ya les daré los nombres de mis cirujanos, y a quien le moleste que penita que no me siga, es filtro es una opción, pero no son mis cirujanos”, sentenció.