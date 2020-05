La verdad sobre la foto de Selena Gomez con la cabeza rapada

Los fans de Selena Gomez se llevaron una gran sorpresa tras la aparición de una foto que luego se hizo viral en las redes sociales, en la que la cantante aparece con la cabeza rapada. Es que nadie esperaba que la artista se atreviese con un look tan radical, pero lo cierto es que esas imágenes son un fake.

Este tuit en el que se yuxtaponían dos imágenes, la de Selena rapada y la de restos de cabello moreno en el suelo con unas tijeras y una máquina eléctrica, daba a entender que el cambio de look radical se había producido de verdad.

Did Selena Gomez Just Shave Her Head? https://t.co/aLNj9nQlfA. If it's true will miss her beautiful dark hair, looks kind of sexy though!!

