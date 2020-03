Sofía Franco responde si estuvo en reunión con Nolberto Solano y Pablo Zegarra

Nolberto Solano y Pablo Zegarra fueron detenidos por la policía tras incumplir la cuarentena. Las cámaras de Magaly Medina llegaron a la vivienda donde se encontraban luego de que les llegará la información de que una “famosa, que tuvo un programa de televisión y está casada con una autoridad” se encontraba en dicho lugar, sin embargo, esto no pudo ser corroborado.

Luego de que se difundiera esta información, muchos vincularon a Sofía Franco, quien descartó haber estado presente. “Magaly pidió al final de su programa que no especulen. Estamos en emergencia sanitaria, lo que todos estamos haciendo en nuestras casas es lo correcto. Entonces, me gustaría que no mencionen mi nombre porque sí me afecta y me afecta más todo lo que está pasando nuestro país”, respondió a Trome.

Asimismo, aclaró que no ha salido de su casa desde que se declaró el estado de emergencia. “Estoy confinada con mi familia desde antes que se decrete la cuarentena. Hay temas más importantes en estos momentos y te lo digo de corazón porque veo cómo la está pasando la población vulnerable. Agradezco tu comunicación y queda aclarado que no violé ninguna norma”, agregó.

