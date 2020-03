Sofía Franco: Doctores se habrían negado a atender a su hijo para descartar coronavirus

Sofía Franco vivió momentos de incertidumbre luego de que un compañero de su hijo, familiar del ‘paciente cero’, diera positivo a coronavirus. El menor, al igual que sus compañeros, tuvo que someterse a una prueba de descarte. En una reciente entrevista, la esposa del alcalde de La Molina habló de las dificultades que tuvo que sortear para que su hijo fuera analizado.

“El día sábado mi hijo hizo una pequeña fiebre, entonces procedí a llamar a mi seguro y quedamos en que el pediatra iba a ir a domicilio. Pasaron muchas horas, yo estaba a la espera y me pedían disculpas. No entendía que pasaba, pero cuando llego el pediatra, a las 6 de la tarde, me dijo que los doctores, como dos pediatras, no quisieron ir”, declaró Sofía Franco a un medio local.

Asimismo, agregó: “Parece que hubo también una discriminación del lado de estos doctores. Quizás no se sentían protegidos o tenían un poco de miedo. Son adultos mayores y lamentablemente llegó este doctor un poco tarde, sin embargo, se puso todo el uniforme y siguió todo el protocolo de seguridad, examinó a mi hijo y le dejó un panadol, nada más. Hay mucha ansiedad por el 113, uno llama al número y quiere la respuesta pronta”.

¿Cuáles fueron los resultados?

No obstante, Sofía Franco se mostró más tranquila, ahora que ya tiene los resultados de su hijo. “El día de ayer me dieron la respuesta del descarte y me ha dado una tranquilidad. Mi hijo estuvo alerta a todas las indicaciones que el protocolo de salud del Minsa no han apoyado mucho y por supuesto mi esposo y la municipacilidad también están ejecutando esos pasos de prevención. Gracias a Dios sí salió negativo”, señaló.

