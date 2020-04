Stephanie Orúe sobre críticas: "No soy actriz de cine para adultos, ni chica reality"

Hace unos días, Stephanie Orúe utilizó sus redes sociales para responder a un usuario de Facebook que criticó duramente su participación en la conducción de ‘Aprendo en casa’. En una reciente entrevista, la actriz se pronunció sobre los ataques que ha recibido en redes sociales.

“Me llega una publicación de una persona ‘x’ donde decía muchas mentiras, tres mentiras, eso fue lo que a mí me hizo eco. Yo estoy acostumbrada a las críticas, pero ya cuando empecé a ver que estaban diciendo tres cosas muy fuertes y que no cabían en mi realidad, dije un ratito, ahí empecé a mirar con más atención, eso es lo que más me hace eco”, señaló Stephanie Orúe a un medio local.

Al respecto, explicó: “La primera, a través de una escena de Django, diciendo que era una actriz de cine para adultos. No tengo nada en contra de la industria pornográfica, pero yo no soy una actriz porno, eso es mentira. Segundo, que yo soy una chica reality. No tengo nada en contra de los chicos realities, ni nadie que se vincule con la farándula, pero no soy una chica reality. Tercero, y esto me parece bien descabellado, que por una foto artística estoy incentivando el consumo de drogas. Esas tres cosas no las voy a permitir”.

Stephanie Orúe en 'Aprendo en casa'

Por otro lado, envió un mensaje a quienes la critican: “Que todas las criticas, así sean destructivas, las voy a transformar siempre. Todavía no logro ver con claridad por qué estoy aquí, pero siento que estoy en todo esto por algo que es mucho más grande. Me aferro a las oportunidades, acepto todo lo que me envíen. Lo transformo en energía, pero las mentiras no las voy a tolerar”.

