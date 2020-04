Stephanie Orúe vuelve a defender su trabajo en 'Aprendo en casa': "No aceptaré nunca el ataque"

Stephanie Orúe utilizó sus redes sociales una vez más para responder a las críticas por su participación en ‘Aprendo en casa’, programa de educación remota del Ministerio de Educación. A través de Instagram, la actriz respondió a uno de sus seguidores, quien recordó sus “escenas un poco subidas de tono” al explicar la incomodidad de un sector de la población.

“Tengo empatía, me pongo en todos los casos posibles. Lo único que no aceptaré nunca es el ataque, la falta de respeto y lo peor, la mentira. (…) Me siento muy fortalecida y convencida de que si ahora estoy en medio de todo esto, es por algo grandes y entonces me siento más fuerte y resiliente”, escribió Stephanie Orúe en Instagram.

Por otro lado, compartió un video de su rutina de ejercicio, la que considera como una terapia. “Yo entreno en casa. Una de mis terapias favoritas es el entrenamiento físico. (…) A través del deporte puedes canalizar muchísimas emociones y llenarte de vitalidad y buen humor. Recuerda que aquello que compartes será lo que recibas. (…) Y recuerden resiliencia”, agregó Stephanie Orúe.

