Stephanie Valenzuela explota en redes por agresión a hijo de Paula Manzanal

Stephanie Valenzuela mostró su indignación en redes sociales tras la denuncia pública de su amiga Paula Manzanal, quien acusó a su nana de robarle y maltratar físicamente a su hijo. La ex chica reality llevó a su hijo al médico legista para sentar la denuncia correspondiente.

"Eres el bebé más hermoso del mundo y la bruja que te maltrato va a tener que pagarlo. Siento demasiada impotencia", escribió Stephanie Valenzuela en Instagram, junto a una fotografía del hijo de Paula Manzanal.

Fuerte denuncia

Como se sabe, a través de sus historias de Instagram, Paula Manzanal reveló que su hijo habría sido agredido por su nana. "Siempre le creí que mi bebito se golpeaba de casualidad, pero ahora me cuenta la otra persona de servicio que esa rata de mujer no lo cuidaba bien mientras yo estaba en la oficina, y me lo maltrataba en mi ausencia. Al infierno y a la cárcel se irá", señaló.

Paula Manzanal en Instagram

Tras hacer pública la denuncia, Paula Manzanal publicó una fotografía suya con el mensaje: "¿Y ustedes qué son capaces de hacer por sus hijos?". La modelo recibió el apoyo de sus amigos y seguidores. "Dar la vida", comentó Nicola Porcella.

