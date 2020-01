Susan Ochoa dice que no parará hasta tener la cintura de Thalía y revela su próxima operación

Susan Ochoa apareció totalmente cambiada tras realizarse la manga gástrica. En una reciente entrevista, la ganadora de dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2019 reveló que espera llegar a tener 50 centímetros de cintura para “hacerle la competencia a Thalía". Asimismo, señaló cuál sería su próxima operación.

VEA TAMBIÉN: Susan Ochoa luce radical cambio en su figura tras hacerse la manga gástrica

“No le temo a los retos ni a los cambios, me operé para estar acorde con lo que se viene este 2020 y estoy feliz con el resultado. Si bien es cierto, muchos dicen que no se necesita estar flaca para tener éxito, creo que todo va de la mano porque existen personas que están viendo el lado positivo y negativo de los demás y critican a través de las redes”, declaró Susan Ochoa a El Comercio.

Asimismo, no reveló hacer más ‘arreglitos’. “No sé cuántos kilos he bajado, no me he pesado, pero deben ser varios porque estoy comiendo menos, mi apetito ha disminuido. Quiero llegar a cincuenta de cintura para hacerle la competencia a Thalía, ja, ja, ja. Mi carita todavía no me he tocado, pero de repente en algún momento lo haga”, agregó.

