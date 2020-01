Susan Ochoa luce radical cambio en su figura tras hacerse la manga gástrica

En mediados de diciembre, Susan Ochoa decidió someterse a una cirugía de manga gástrica para combatir sus problemas de obesidad. En una reciente entrevista, la cantante reveló que logró bajar entre 6 y 7 kilos en un mes gracias a la operación.

“Había subido mucho por toda la ansiedad, pero busqué una buena opción. Me hice la manga gástrica y estoy feliz. He bajado bastante y todavía falta mucho más, porque es durante un año bajar de peso”, declaró Susan Ochoa a RPP, quien señaló que por el momento se encuentra en el proceso de alimentarse con purés.

Asimismo, reveló que antes usaba talla ‘M’ y ahora usa talla ‘S’. “[Me ha controlado] la ansiedad sobre todo [porque] a mí me gusta comer. Todo ha cambiado, no termino una porción y no me quedo de hambre. No me mato de hambre. Realmente mi estómago ya funciona. Me lleno con muy poco. Me siento bien”, agregó.

