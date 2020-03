¿Terminó con 'Tomate' Barraza? El duro mensaje de Vanessa López en Instagram

A finales de diciembre, Carlos ‘Tomate’ Barraza se convirtió en padre por segunda vez. Sin embargo, en redes sociales, han comenzado a circular rumores de ruptura con la madre de su última hija. Todo a partir de la publicación que Vanessa López hizo por el ‘Día de la Mujer’, donde aparece sola con sus hijos.

“Si van a amar, amen mucho. Tengan el coraje de vivir, sentir y amar, no sean como otros que no tienen el valor de amar y ponen una careta de frialdad porque en el fondo se mueren de miedo de poder hacerlo. Si no es recíproco, no se preocupen, sigan amando con ese corazón tan grande que tienen”, escribió Vanessa López en Instagram.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. “¿Y Tomate?”, “¿ya no estás con Tomate?”, “por milésima vez se separaron con Tomate” y “de lejos das a entender que te separaste de Tomate. ‘no como otros que no saben amar’”, fueron algunos de los comentarios.

