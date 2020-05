Tilsa Lozano se muestra preocupada por no saber si sacar a sus hijos: "Tengo un dilema"

¡Una vez más! Luego que el gobierno decidiera permitir la salida y recreación de todos los niños y adolescentes hasta los 14 años, la actual pareja de Jackson Mora, Tilsa Lozano, decidió usar sus redes sociales para hablar sobre el tema y hacer público sus dudas de no saber que decidir con respecto a sus pequeños.

"Cuéntenme, ¿ustedes han sacado a sus hijos o no los han sacado? En serio tengo todo un dilema con el tema de sacar a los bebes. Obviamente no a parques o lugares donde puedan tocar juegos, pero hay días que digo: ‘sí, vamos a sacarlos media horita, aunque sea una vuelta a la manzana’. Luego prendo la tele y veo las noticias y digo: ‘no, no los saco de ninguna manera’", manifestó.

Asimismo, la ‘exconejita’ dejó en claro que de cualquier forma los padres asumen la responsabilidad: “Al final nuestros hijos son nuestra responsabilidad y las decisiones que nosotros tomemos van a estar en nuestra espalda”, aseguró angustiada.

