Tilsa Lozano se apiada de Angie Jibaja y retirará demandas contra ella: "Es tristísimo lo que le ha pasado"

Tilza Lozano reveló que retirará las denuncias que entabló contra Angie Jibaja por difamación y acoso. En una reciente entrevista, la exvengadora se mostró muy conmovida por la situación de la popular 'chica de los tatuajes', quien ya no tiene la custodia de sus hijos y semanas atrás fue herida de bala por Ricardo Márquez.

"Yo tengo un tema legal con ella. Es tristísimo lo que le ha pasado y creo que realmente ni si quiera quiero seguir con el proceso legal contra ella. Creo que es una persona que necesita mucho apoyo. Realmente viendo todo lo que le ha pasado, que le han quitado a sus hijos, que la han baleado, si puedo y estoy en la posibilidad de quitarle el tema legal que tengo con ella, se lo quitaré", declaró Tilsa Lozano a un medio local.

Asimismo, señaló que en este momento está viviendo un "proceso mucho más interno y emocional" y no está "tan involucrada en el 'tú me dijiste' o 'tú me hiciste'"."Todos cometemos errores. (...) (las demandas fueron) por difamación y acoso, fueron aceptadas y siguen su curso. Definitivamente, cuando ya la vida vuelva a la normalidad y se pueda, definitivamente si voy a pedir que las retiren”, agregó Tilsa Lozano.

