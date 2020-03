Tilsa Lozano saca cara por Zorro Zupe tras lamentables expresiones contra madre de Camila

Tilsa lozano intentó justificar a su amigo Zorro Zupe, quien fue retirado de su programa tras lanzar duros calificativos contra la madre de Camila, la niña de 4 años que fue raptada, violada y asesinada en Independencia.

“Es lamentable la situación. Creo que errores cometemos todos, y en realidad tal vez no fue la forma indicada de decir algo así, no me quiero ir de boca, pero tal vez no fueron las palabras indicadas”, declaró Tilsa Lozano a un medio local.

No obstante, señaló: “Comprendo lo que sintió y pensó, pero creo que cuando uno está en televisión, tiene que medirse. Llorando no está, pero es duro, hemos conversado y ya le expliqué, la televisión es así, hoy estás arriba, mañana estás abajo”.

