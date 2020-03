Tony Rosado envía fuerte mensaje al coronavirus y las redes explotan: "No nos vas a vencer c***e"

Tony Rosado se unió a la medida viralizada en las redes sociales, donde se pidieron los aplausos de la población para apoyar la medida de 'Toque de queda' del Gobierno para frenar el coronavirus, así lo hizo saber en un video que compartió a través de su cuenta de Facebook.

Tony Rosado contra el coronavirus

El polémico cantante compartió un video en su cuenta de Facebook, donde muestra como fue grabado por un compañero mientras aplaudía desde el balcón de su vivienda y, fiel a su estilo, le envió un contundente mensaje al coronavirus.

"Coronavirus no nos vas a vencer con***", se le escucha decir con bastante emoción a Tony Rosado en este video, que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

Estas imágenes generaron un sinfín de comentarios en Twitter y Facebook, donde los usuarios se partieron a carcajadas y también dejaron su mensaje al cantante de cumbia.

“Distinguido coronavirus, no nos vas a vencer”, “Como no vives por mi casa me harías un concierto gratis claro a todo el barrio”, “Tú si sabes, distinguido Tonny”, “Que esto se repita en navidad y año nuevo”, se puede ver en los comentarios para Tony Rosado.