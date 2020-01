Tony Succar dedica emotivo mensaje a su abuela tras enterarse de su muerte

Tony Succar, ganador de dos Grammy Latino 2019, atraviesa por un difícil momento por el sensible fallecimiento de su abuela, de quien se despidió con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

VEA TAMBIÉN: Kate Candela revela que sufre una complicada enfermedad

“Que descanses en paz, abuelita Lola. Mucho dolor ahorita, pero se que estás con Dios, celebramos tu vida hoy y siempre. Todos los recuerdos, tanto amor que nos diste, vives en mi corazón. Siempre voy a recordar que me decías que sonría de niño, no me gustaba sonreír nunca, y tú fuiste la que me sacó la sonrisa”, escribió.

Asimismo recordó que gracias a ella está viviendo en Estados Unidos para que pueda vivir su sueño, como es la música.

“Por ti estoy aquí en este país, viviendo mis sueños. Te voy a extrañar mucho, voy a extrañar mucho tus castañuelas, cuando bailabas y tocabas con mi papá y mamá, cuando me jalabas las orejas, todo. Fuiste lo máximo, que legado tan increíble” , finalizó.

En tanto, seguidores del músico peruano le enviaron palabras de aliento y solidaridad ante este duro momento.