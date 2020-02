Tras divorciarse, expareja de Al Pacino lo trató de 'viejo y tacaño'

A varios les pareció extraño que Al Pacino asistiera en solitario a la última ceremonia de los premios Oscar, sin la compañía de Meital Dohan, su pareja desde 2017.

La respuesta la dio la propia modelo israelí en una entrevista a la revista La?Isha, de Israel, donde confirmó el quiebre de la relación, la que ocurrió antes de los premios de la Academia.

Dohan dijo que la diferencia de edad fue el conflicto que hizo que la relación llegara a su fin. "Es difícil estar con un hombre tan viejo, aunque sea Al Pacino", declaró la actriz de 40 años, 39 menos que el protagonista de "El Padrino", según señala ABC.

La actriz asegura que hizo todo lo posible para que la relación continuara, sin embargo, la edad jugó en contra. "La diferencia de edad es difícil, sí. Traté de negarlo, pero ahora ya es un hombre mayor, para ser honesta. Así que, incluso con todo mi amor, no duró", señaló.

Pero además, trató a Pacino de tacaño, aunque intentó ocupar palabras políticamente correctas. "¿Cómo puedo decir de forma cortés que no le gustaba gastar dinero?... Solo me compró flores", afirmó.

Sin embargo, Dohan aseguró que fue un "honor" ser pareja del reconocido actor y a pesar del quiebre de la relación, siguen siendo buenos amigos.

"Tuve una pelea con él y lo dejé recientemente, pero, por supuesto, realmente lo amo y lo aprecio, y me alegré de estar allí para él cuando me necesitaba, y de ser parte de su legado. Es un honor para mí. Me alegra que esta relación haya sucedido entre nosotros y espero que sigamos siendo buenos amigos", señaló.

