Tula Rodríguez prepara keke y su papá lo prueba: "¡Qué feo está! ¿No te da vergüenza?"

La cuarentena ha provocado que todos prueben actividades diferentes a las habituales, como hacer videos en Tik Tok, entrenar o preparar postres, como ocurrió con Tula Rodríguez, quien decidió sorprender a su familia con un suculento keke hecho en casa.

Vía Instagram. La actriz, recordada por su papel de ‘La peludita’ en Pantaleón y las visitadoras, compartió un video en sus Stories luciendo su destreza en la cocina, pero el momento gracioso lo puso su padre, al bromear con su reacción luego de probar el keke.

“¡Qué feo está este keke! ¿Quién ha preparado? No te da vergüenza. Ya déjame comer”, dijo su papá entre risas. Por su parte, la presentadora de tv aclaró que todo era parte de una divertida broma. "Don Tulo se pasa. Me salió riquísimo mi keke de naranja. No le crean, ja, ja, ja", señaló.



