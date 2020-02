Un turista se pierde en Nueva York y es ayudado por Leonardo DiCaprio

Nueva York tiene la gracia de que los turistas pueden toparse con estrellas de Hollywood en una cafetería o caminando por la calle como si fuera lo más común del mundo.

Es lo que ocurrió con un turista que estaba perdido en el barrio de West Village. Con mapa en mano no encontró nada mejor que consultar a un hombre que pasaba por ahí en ese momento, sin percatarse que se trataba nada menos que de Leonardo DiCaprio.

El ganador del Oscar se encontraba junto al también actor Kevin Connolly, con quien le dieron las indicaciones al hombre para que llegara al lugar al que necesitaba.

? #NEWS : Leonardo DiCaprio was spotted helping out a lost tourist with directions while out on a rainy day in Manhattan (February 25, 2020) @LeoDiCaprio #LeonardoDiCaprio

?https://t.co/R8citDUR7W pic.twitter.com/0cfmsanxlB

? Leonardo Dicaprio Network (@DicaprioFan_) February 25, 2020