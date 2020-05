Unidos por un sentimiento: Susan Ochoa compone tema en homenaje por el Día de la Madre

Susan Ochoa les obsequia una bella composición a todas las madres con “No me dejes sola”, tema que será lanzado a través de su canal de YouTube, este martes 5 de mayo como antesala al día de la madre.

Vivimos tiempos difíciles, Momentos en que la preocupación y el miedo parecen, por instantes, sepultar un atisbo de esperanza. Sin embargo, es necesario recordar los momentos importantes que tenemos por delante, sobre todo si se trata de una fecha como el día de la madre, pues muchas de ellas viven enfrentando la pandemia en la primera línea, ya sea en las garras de la enfermedad, cuidando a un familiar afligido o combatiendo contra el mal en los hospitales. Es pensando en ellas y en todas las madres que Susan Ochoa, cantautora que continuamente nos llena de orgullo y alegría, lanza su nueva canción “No Me Dejes Sola” tema a través del cual les rinde un justo homenaje.

“Esta es una canción de mi autoría, espero les guste y la puedan hacer suya, sobre todo puedan entender la letra y poder reflexionar en el mensaje que quiero brindar, está contextualizada desde una perspectiva cuando una persona pierde a su madre y quisiera, aunque sea por un minuto tenerla de regreso para poder decirle y demostrarle cuanto la ama, esta canción es mi homenaje a todas esas madres que lo entregan todo por nosotros” declaró recientemente la interprete.

“Quiero que me beses. Quiero que me abraces. Quiero que me envuelvas. En tus brazos madre” así le canta Susan a todas las madres. En este tema cargado de sentimiento que tendrá su gran estreno el martes 5 de mayo a través de la cuenta de YouTube oficial de nuestra cantautora.

De esta manera “No Me dejes Sola” se convierte en la tercera canción compuesta por Susan tras el lanzamiento de su disco debut, el mismo que la consagró a la fama y gracias al cual su nombre ha pasado a ser reconocido internacionalmente.

Cabe mencionar que más novedades se seguirán revelando pues Susan continúa produciendo más temas inéditos, composiciones que eventualmente pasarán a formar parte de su ya esperado segundo disco. Un trabajo en el que sin duda alguna conseguirá superarse a sí misma para deleite de sus miles de seguidores.

Ya lo sabes. Este martes 5 de mayo todos tenemos una cita en el canal de YouTube Susan Ochoa Música para darle un agasajo anticipado a todas las madres del Perú y del mundo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO