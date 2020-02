Vanessa Hudgens se gana el repudio de internautas por foto alusiva al coronavirus

Vanessa Hudgens, recordada por su papel protagónico en la película "High School Musical", se ganó el repudio de muchos internautas por una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram.

En la imagen se aprecia a la artista acompañada de su hermana posando frente al espejo y usando mascarillas con el texto: "No le tenemos miedo a la gripe".

Dicho comentario desató una lluvia de críticas por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en dejar en claro su disgusto.

"Vaya, esto es de mal gusto…"; "Te amo pero no pienses que esto es divertido"; "No es bueno reír, esta es una enfermedad grave"; "La gente está muerta, Vanessa"; "Sé que es una imagen divertida, pero hay muchas personas muriendo. No creo que sea algo de lo que bromeen, sería como bromear sobre la epidemia del SIDA cuando comenzó en los años noventa", fueron algunos de los mensajes contra Hudgens.

Pese a ello, la expareja de Zac Efron optó por hacer caso omiso a los comentarios y decidió conservar la polémica publicación.