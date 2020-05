Vanessa Terkes arremete contra Forsyth y Alejandra Baigorria tras posible romance

Vanessa Terkes no se quedó de brazos cruzados luego de que se enterara, que George Forsyth no descartaba tener un romance con Alejandra Baigorria y viceversa, arremetiendo de la peor manera contra su expareja dejando entrever que se está aprovechando de la coyuntura.

Vanessa Terkes contra Forsyth

La popular actriz mandó una serie de misiles para el Alcalde de La Victoria en una entrevista para un conocido diario local, donde dejó entrever que este acercamiento y posible romance generado luego de trabajar juntos contra el Covid-19, es porque ya se acercan nuevas elecciones.

"Yo no tengo nada que decir, la gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto... ¿Ya vienen las elecciones, no? Ja, ja, ja mejor calladita me veo más bonita", señaló con bastante ironía Vanessa Terkes.

La reconocida artista también señaló que su divorcio de George Forsyth se ha pausado debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo. "Se paralizó todo por la pandemia, pero yo estoy feliz y tranquila, tengo salud, trabajo, mi hija estará conmigo, estoy bendecida por todos lados", fueron las declaraciones de Vanessa Terkes.