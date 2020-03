Vania Bludau presume su flexibilidad en cuarentena: "Ya no sé qué hacer con mi vida"

Vania Bludau también se encuentra acatando la cuarentena en su casa de Florida, Estados Unidos, desde donde ha aprovechado para interactuar más con sus seguidores de Instagram, compartiendo rutinas de ejercicios y hasta escuchando las recomendaciones que le dan para sobrellevar estos días de distanciamiento social.

Vía Instagram. Sin embargo, para nadie es fácil adaptarse a esta etapa y la modelo ya empieza a lamentar las consecuencias de no poder salir. En su red social cuenta que hace más horas de ejercicios que antes, se la pasa leyendo, cocinando, pero que esto parece ya no ser suficiente.

“Estoy haciendo ejercicio como tres horas al día, porque en realidad no tengo nada qué hacer…Ya no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer, estoy leyendo mi libro, así que no me digan nada, que por eso estaba desconectada”, dice la modelo en el video compartido en sus historias de Instagram.