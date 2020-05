Vania Bludau arremete contra su expareja por negar uso de Tinder: "El 'abogado' quiere circo"

Luego de que Vania Bludau anunciara el final de su relación con su prometido, Frank Dello Russo, señalando que este estaba usando la aplicación de Tinder mientras estaba con ella, él decidió romper su silencio y dar su versión de los hechos.

Vania Bludau en Instagram

El abogado no se quedó de brazos cruzados, revelando que su relación con la exchica reality había terminando en marzo de este año y que el final de su amor no se debe a ninguna app de citas.

"La verdad es simple, no dejes que los medios te engañen. No voy a hacer específico con los detalles de por qué terminó, pero si quiero ser específico con que terminó en Marzo y no tiene nada que ver con infidelidad en tinder”, menciona Frank Dello Russo.

Ante estas declaraciones que desmienten a Vania Bludau, la reconocida modelo decidió arremeter contra su expareja, dejando entrever que tras el fin de su relación él ahora está buscando crear un circo de su vida.

“OMG ¿El 'abogado' quiere circo? Ya no hay entradas”, escribió Vania Bludau a Rodrigo González, quien hizo viral a través de su cuenta de Instagram la respuesta de la modelo.