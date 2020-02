Vania Bludau confiesa que su boda corre peligro por un triste motivo

Vania Bludau anunció a través de sus redes sociales que se casaría este año, por lo que fue preparando todos detalles para su boda con el abogado Frank Dello Russo. Ella está interesada en que el evento sea significativo, para lo cual no cree que sea necesario gastar miles de dólares.

Vania Bludau en Instagram

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para la pareja que reside en Miami, Estados Unidos, ya que la carismática chica reality a revelado a través de sus historias de Instagram, que esta pasando por un triste momento y eso puso en problemas el día de su matrimonio.

"Les cuento que me fui a ver iglesias para el 'matri', que es lo más importante pero no tengo y no estan disponibles las que me gustan. ¡Me quiero morir!", se le escucha decir a Vania Bludau en un tono muy triste, revelando el gran problema que tiene para su boda.

La sensual modelo intentó mostrarse optimista en los videos compartidos en sus historias de Instagram, pero la tristeza se le notaba en el rostro. "La otra opción es que también puedo hacer la ceremonia en el lugar de la recepción, no es la idea porque siempre he querido casarme en iglesia. Espero encuentre alguna que esté disponible", se le escucha decir muy triste a Vania Bludau.