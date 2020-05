Vania Bludau envía letal indirecta a su ex y presume su soltería con sexy baile en babydoll

En los últimos días, los fans de Vania Bludau han estado dejando comentarios en la cuenta de Instagram de Frank Dello Russo para pedirle que le pida una nueva oportunidad a la modelo. Esto emopezó a suceder a raíz de una foto que el publicó cuando estuvo en Perú, lo cual fue tomado por más de uno como que la extrañaba.

Vía Instagram. Sin embargo, el ex de Vania Bludau no se ha pronunciado para nada al respecto, mientras que la excombatiente grita a los cuatro vientos su soltería y esta vez no solo hizo eso en su reciente publicación, sino que se animó a enviar una letal indirecta. ¿Será para Frank?

En el video se puede apreciar a la modelo luciendo su destreza para el baile en un sexy babydoll, mientras que en la descripción dejó el siguiente mensaje: “Porque la vida sigue como si nada. Y no pierdas tiempo, porque se acaba. Solo recuerda que la vida es corta. Mucho más corta que tu minifalda. Los amores que no riman son mejor de lejos. Y los que lastiman que no den consejos…”.

