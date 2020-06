Victoria y David Beckham se separan por un tiempo

Victoria y David Beckham conforman uno de los matrimonios más estables y duraderos en el espectáculo, teniendo en cuenta lo difícil que es lograr eso en un mundo de luces y fama.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 1 de Mar de 2020 a las 2:29 PST

Sin embargo, al parecer el confinamiento por la pandemia del coronavirus ha tensionado la relación entre los dos. Además, los compromisos laborales de cada uno los ha obligado a tomar la decisión de distanciarse por un tiempo.

Así lo señala el sitio ABC, que informa que el ex futbolista se mudará por un tiempo a Estados Unidos para concentrarse en sus tareas frente al Inter Miami CF de la MLS. Por su parte, al ex Spice Girls no tiene intenciones de moverse de Londres, donde se quedará a la cuidado de sus hijos y negocios.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 17 de Abr de 2020 a las 12:55 PDT

Algunos medios ingleses ya hablan de un posible divorcio tomando en cuenta de que a ninguno de los dos está conforme con que estén en continentes distintos. Sin embargo, las circunstancias de confinamiento no les han dejado otra opción.

Foto: Shutterstock

