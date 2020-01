¿Tiene un video comprometedor de Yahaira Plasencia? Magaly Medina responde

Hace unos días los periodistas le consultaron a Magaly Medina si iniciaría la nueva temporada lanzando un video de Yahaira Plasencia.

La presentadora aclaró que no tiene un video comprometedor de la salsera. "No lo tengo ni lo he tenido", dijo

